"Теплосеть" перешла в усиленный режим работы из-за морозов в Петербурге

Из-за морозов "Теплосеть" Петербурга перешла на усиленный режим работы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге заметно похолодало, поэтому с пятницы, 5 февраля 2021 года, компания "Теплосеть" перешла на усиленный режим работы из-за морозов. Напомним, что в Северной столице температура воздуха опустилась до минус 16 градусов, а минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы - термометры зафиксировали понижение температуры до минус 19,5 градусов.

- При изменении погодных условий производится регулирование температуры воды в трубопроводах, которое приводит к повышению нагрузки на системы отопления, – отметил главный инженер "Теплосеть Санкт-Петербурга" Игорь Антонов.

Изменение температуры в трубах также необходимо для того, чтобы избежать коммунальных аварий из-за морозов.

Кроме того, оперативные бригады города тоже работают в режиме повышенной работы. Для этого их уже обеспечили дополнительной специальной техникой.