Сайты-двойники театров, продающие липовые билеты, активизировались в Петербурге

Чтобы не лишиться денег и попасть в театр, петербуржцам советуют быть внимательнее при покупке билетов в Интернете. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 7 января власти Петербурга разрешили работать театрам и вслед за этим в городе сразу же активизировались жилетные мошенники, которые обманывают людей в Интернете. На сайтах-двойниках они якобы продают билеты на спектакли, однако деньги идут напрямую в карман преступников. А клиенты остаются и без денег и без мест на представлении. В лучшем случае, за билеты приходится платить намного больше.

- Такие ресурсы маскируются под официальные и предлагают петербуржцам и гостям города приобрести под видом настоящих недействительные билеты или заранее выкупленные билеты со значительной наценкой, - сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Сейчас, с подачи ведомства, полиция расследует дело о мошенничестве в отношении жительницы Ленобласти, которая в декабре 2020 года купила билеты в один из городских театров и осталась без 12 тысяч рублей.

Чтобы не попасться на удочку преступников, театралам советуют внимательно изучать сайт, где приобретаются билеты, или делать это в кассах театров напрямую. Полный реестр учреждений культуры есть на сайте комитета.