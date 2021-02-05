Жительница Ленобласти обвинила отца своего ребенка в изнасиловании Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области разбирается в сложных отношениях жительницы города Сланцы с отцом ее ребенка. Вечером в среду, 3 февраля 2021 года, 36-летняя женщина заявила, что была в гостях у мужчины и во время общения, он напал на нее и изнасиловал.

- Женщина уточнила, что находилась в квартире дома 26 "а" по улице Ленина. Там 39-летний мужчина над ней и надругался, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После инцидента женщина самостоятельно обратилась в больницу. Там у нее диагностировали ушибы правого локтя, пальца на руке и губы. Однако факт изнасилования врачи не подтвердили.

Тем не менее, указанный мужчина был задержан и направлен в отдел полиции для дачи показаний. На данный момент расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.