Мошенник менял петербургским пенсионерам деньги на купюры «банка приколов»

Мошенник менял пенсионерам настоящие деньги на "прикольные". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали ранее судимого 59-летнего мужчину, который обманывал пенсионеров, подсовывая им сувенирные купюры«банка приколов» вместо настоящих денег. Орудовал преступник на почте, куда пожилые люди заходят за пенсией или оплатить счета.

- 3 февраля около 10 часов утра злоумышленник выследил 79-летнего мужчину в отделении связи на улице Чекистов. Мужчина подошел к пожилому посетителю и попросил разменять 10 тысяч рублей: ничего не подозревающий пенсионер дал злоумышленнику свои купюры. Через несколько часов потерпевший заметил, что денежные средства оказались билетами «банка приколов», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Вскоре подозреваемый был задержан, у него изъяли сувенирные деньги. Позднее оказалось, что уроженец Челябинска причастен еще к двум эпизодам. В ноябре 2020 и января 2021 годов он «разменял» пять и 15 тысяч рублей пенсионерам в отделении почты на улице Партизана Германа.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье «покушение на мошенничество».