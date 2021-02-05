Солнечное гало заметили петербуржцы утром 5 февраля

Солнечное гало появилось в небе над Петербургом / Фото: vk.com/id161620711

Сильные морозы наступили в Санкт-Петербурге. Однако, как говорится, у природы нет плохой погоды. Во время холодов можно стать свидетелем множества прекрасных природных явлений. Так, утром в пятницу, 5 февраля 2021 года, жители города заметили в небе солнечное гало - радужный ореол вокруг Солнца. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Сегодняшняя ночь была самая холодная за эту зиму. Утром жители могли увидеть радугу и эффект гало, - поделился один из петербуржцев.

Солнечный нимб проявился частично, но зато очень красиво / Фото: vk.com/id63973826

Сам солнечный "нимб" был не очень четко очерчен, но это не помешало горожанам полюбоваться красотой природы.

Гало - это атмосферное оптическое явление, которое имеет форму кольца, дуги, светового столба или "пыли" вокруг Солнца или Луны. Как правило образуется оно благодаря ледяным кристаллам на высоте 5-10 километров от земли.