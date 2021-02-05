Петербуржца арестовали на 2 месяца за нападение на сотрудника ОМОН во время незаконной акции

Участника незаконной акции в Петербурге арестовали на два месяца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 5 февраля 2021 года, отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОН. Инцидент произошел 31 января во время незаконной акции на Пионерской площади.

- Следователи установили, что около 12:20 часов обвиняемый вместе с другими участниками акции умышленно напал на сотрудника Росгвардии, чтобы помешать ему задерживать нарушителей порядка, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суде уточнили, что обвиняемый два раза ударил ОМОНовца кулаком в область головы и туловища, после чего сбежал с места. Однако мужчину задержали в тот же день.

Суд отправил обвиняемого под арест на два месяца до 30 марта включительно. После ему будет вынесен окончательный приговор. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что по итогам трех незаконных акций в Петербурге суды арестовали 353 человек и назначили штрафы 624.