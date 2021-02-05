Все участники парада Победы в Петербурге будут привиты от коронавируса

Военнослужащих из Ленобласти начали вакцинировать "Спутником". Фото: ЗВО

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), которые примут участие в параде Победы в Санкт-Петербурге, будут заранее привиты от коронавируса. Первых военнослужащих из Ленобласти начали прививать сегодня.

- Более полутысячи военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, пройдут добровольную двухэтапную вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак» перед началом проведения тренировок к параду Победы в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Вакцинация проходит в местах службы солдат и с учетом противопоказаний к препарату каждого военнослужащего. А в целом по ЗВО привиты уже более тысячи военных, которые будут принимать участие в парадах и шествиях в Смоленске, Иваново, Нижнем Новгороде и Москве.

Отметим, что в петербургском параде Победы примут участие 500 человек и 50 единиц техники.