"Готический колодец" в парке Стрельны восстановят в 2021 года

«Готический колодец» в Орловском парке Стрельны будет восстановлен Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 года реставраторы Санкт-Петербурга примутся за работу в Орловском парке Стрельны. Специалисты будут восстанавливать "Готический колодец", который ходит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дача Орлова А.Ф.".

- Каждый архитектурный памятник – это история Петербурга. Мы сегодня многое делаем для восстановления и сохранения исторического наследия, чтобы передать его будущим поколениям, – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Специалисты будут реставрировать наземные и подземные элементы колодца. При этом работники будут стараться максимально сохранить подлинные исторические конструкции. Работы будут проведены на основании иконографических материалов и натурных исследований.

На реставрацию "Готического колодца" по программе КГИОП в этом году из бюджета города выделено 13,9 миллионов рублей.