МЧС предупреждает о морозах до -25 градусов в Ленобласти

Морозы обещают на выходные в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы, уже пришедшие на Северо-Запад России, не ослабеют и в ближайшие выходные. Так, в Петербурге по ночам обещают -15...-18, а в Ленинградской области температура может упасть и до -25 градусов. Об этом предупреждают в МЧС.

- 6 февраля на территории Ленинградской области ожидается температура воздуха ночью -17...-22 градусов. На дорогах гололедица, снежные накаты. 7 февраля температура воздуха ночью местами составит -20...-22. 8 февраля температура воздуха ночью местами на востоке опустится до -20...-25 градусов, на дорогах гололедица, - сообщает Главное управление МЧС по Ленобласти.

В таких условиях повышается опасность ДТП, а также аварий на коммунальных сетях и пожаров, вызванных перегрузкой электросетей из-за включенных приборов обогрева. Жителей региона призывают к осторожности. Зато сильных снегопадов синоптики не обещают.

Что касается ближайшей субботы, то днем в Ленобласти будет -11...-16 градусов, местами возможен небольшой снег и умеренный ветер. Атмосферное давление будет повышаться.