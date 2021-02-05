Депутаты не стали закрывать 80% баров на улице Рубинштейна

Жители улицы Рубинштейна хотят, чтобы им жилось спокойнее. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты муниципального образования «Владимирский округ» не стали расширять «охранную «зону вокруг школ и детских садов до 100 метров, что предлагалось ранее. Тем самым они сохранили возможность работы 80% баров на улице Рубинштейна, которым в случае принятия инициативы пришлось бы перестать торговать алкоголем, что означало неминуемое закрытие.

- Депутаты муниципального образования не приняли инициативу жителей Петербурга об увеличении минимального расстояния от образовательных, спортивных и медицинских учреждений до мест реализации алкоголя с 25 метров до 100, - пишет «Мойка 78».

И если рестораторы должны быть рады такой позиции народных избранников, то сами горожане - в основном жители улицы Рубинштейна - обрушились на депутатов с критикой.

- Маски сорваны. Больше не осталось сомнений, чьи именно интересы представляет большинство депутатов; Такое впечатление, что все депутаты сироты, и не знают, как плачут по ночам дети, просыпаясь от воплей пьяной толпы. И как болеют пожилые люди, которым нужен покой, - пишут в соцсетях МО «Владимирский округ» местные жители.