В "красной" зоне Ленобласти ослабили коронавирусные ограничения

В Ленобласти ослабили коронавирусные ограничения с 5 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области ввели очередные послабления коронавирусных ограничений. С пятницы, 5 февраля 2021 года, жителям "красной" зоны можно праздновать семейные праздники с участием до 27 человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

- В "красной" зоне увеличено количество участников коллективных и семейных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, поминки и другие до 27 человек, - рассказали в администрации области.

Что касается районов, входящих в "желтую" и "зеленую" зоны полностью снято ограничение по количеству гостей на семейных мероприятиях. Однако ношение масок остается обязательным для всех зон.

Напомним, что со 2 февраля в области ввели послабления для общепита, торговых центров, кинотеатров, а также ввели полную свободу для "зеленой" зоны. Об этом подробнее в материале "Комсомолки".