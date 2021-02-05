В Петербурге поймали подельника «китайской банды», похищавшей людей

Еще один гражданин КНР задержан по делу о разбое и похищении людей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый фигурант появился в деле «китайской банды», похищавшей своих соотечественников в Петербурге. 4 февраля оперативники шестого по счету гражданина КНР, который может быть причастен к громкому делу, прогремевшему в январе 2021 года.

- По версии следствия, обвиняемые 19 октября 2020 года около одного из домов по Наличной улице напали на трех своих соотечественников, которых жестоко избили руками и ногами, похитив при этом имущество и денежные средства одного из потерпевших на сумму не менее 163 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу.

Похищенных вывезли в укромное место, где продолжали бить и вымогать деньги. По одной из версий, причиной стало то, что похищенные провели китайских туристов не про «прикормленным» магазинам и ресторана, а по другим местам, которые не контролирует «триада».

Известно, что в числе задержанных есть 35-летний адвокат, а также другие граждане КНР. Дела заведены по статьям «Похищение человека» и «Разбой». Пострадавших от рук злоумышленников просят обращаться в полицию и Следственный комитет.