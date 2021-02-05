Суд арестовал водителя маршрутки, попавшей в смертельное ДТП на Приморском шоссе

Водителя маршрутки отправили под арест до суда. Фото: vk.com/spb_today

Водитель маршрутки, который устроил смертельное ДТП на Приморском шоссе 3 февраля, будет ждать рассмотрения дела под арестом. Такое решение сегодня, 5 февраля, принял суд. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- 3 февраля 2021 года около 15:45 на Приморском шоссе, в районе поселка Солнечное, водитель маршрутного автобуса ПАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии смертельные травмы получила пожилая пассажирка 1949 года рождения. Кроме того, пострадали еще четыре пассажира,- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что вылетевшая на встречную полосу маршрутка съехала в кювет и опрокинулась. По словам очевидцев, одному из пассажиров бортом машины придавило голову. Автобус приподнимали проезжавшие мимо водители.

Известно, что за рулем автобуса коммерческого маршрута № 305 находился 62-летний мужчина. Он серьезно не пострадал. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.