Смольный объяснил, кто и как должен убирать снег в Петербурге

В Смольном напомнили, кто и как должен убирать снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная жилищная Инспекция Санкт-Петербурга напомнила горожанам, кто и как должен убирать снег на улицах и во дворах Северной столицы. При этом и самим жителям напоминают об ответственности следить за качеством уборки и сообщать в аварийно-диспетчерские службы, если она недостаточно хороша.

- Большую часть дорожной сети убирают подведомственные предприятия Комитета по благоустройству. За пешеходные маршруты в городских зонах зеленых насаждений, в скверах, парках и садах отвечают садово-парковые хозяйства того же комитета, - сообщает пресс-служба Смольного.

Пожаловаться на уборку можно по номеру Комблага: 314-60-13

Мосты, тоннели, путепроводы, а также надземные и подземные пешеходные переходы, спуски к воде и набережные находятся в ведении «Мостотреста»: 577-78-25.

Придомовую территорию и наледь с крыш убирают управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК. На них можно жаловаться в Жилищный комитет: 409-73-78.

А в целом контроль за уборкой в своем районе ведет районная администрация. У каждой также есть горячая линия для обращений.