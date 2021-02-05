47 классов в 30 школах Петербурга отправили на карантин по коронавирусу и ОРВИ

В Комобре огласили свежую статистику по школьным карантинам в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

47 классов в 30 школах Санкт-Петербурга находятся на карантине в связи с распространением коронавируса или ОРВИ. О свежих данных на 5 февраля 2021 года «Комсомолке» рассказали в комитете по образованию Северной столицы. Из-за вспышек инфекций некоторые школьники продолжают учиться в дистанционном режиме. Однако количество карантинных классов несущественно – их всего 0,23% от общего числа в городе.

- Помимо этого по той же причине закрыты четыре группы в трех детских садах. Что касается количества учеников, которые находятся дома по заявлению родителей на смешанном формате обучения, то их 10 818 человек. Это 2 процента от общего числа обучающихся. Из-за болезни в школах отсутствуют 908 детей и 389 сотрудников, - отмечают в пресс-службе комитета по образованию.

Добавим, что 8 февраля петербургские первоклассники выйдут на традиционные дополнительные каникулы.