Три человека пострадали в жестком ДТП на перекрестке улиц Карбышева и Новороссийской

Жесткое ДТП двух легковушек произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb

Серьезное ДТП с участием автомобилей «Лада Гранта» и «Хонда» произошло на перекрестке улиц Карбышева и Новороссийской в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Около 15:00 машины не разъехались на пересечении улиц. Столкновение вышло мощным, три человека пострадали. Непристегнутый пассажир одного из авто и вовсе получил тяжелые травмы.

По факту происшествия ГИБДД проводит проверку. Виновника устанавливают.

Одного из пострадавших срочно увезли на "скорой". Фото: vk.com/dorinspb

- В результате ДТП пострадали три человека: первый находится в тяжелом состоянии, второй – в среднем, третий – в легком, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на источники в УГИБДД по Санкт-Петербургу.

Любопытно, что пока инспекторы оформляли эту аварию, у них на глазах произошла другая – автоледи на «Опеле» не увидела «Ладу», которая остановилась перед «зеброй». Водитель пострадавшей легковушки долго ругался на даму нецензурной лексикой.