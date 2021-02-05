Полиция возбудила два уголовных дела за вырубку деревьев в Курортном лесопарке

Злоумышленники вырыли 214 метров незаконной дороги посреди Курортного лесопарка в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Злоумышленники проложили 214 метров незаконной дороги прямо посреди Курортного лесопарка в Санкт-Петербурге. Полиция оперативно возбудила два уголовных дела, как только получила десятки жалоб от местных жителей. В лес наведались прокуратура и комитет по природопользованию, которые увидели мрак – кто-то экскаватором снял плодородный слой почвы и выкорчевал деревья.

- Специалисты пресекли незаконные действия. Из-за нарушения естественного рельефа, данный участок леса может быть заболочен в будущем. Ущерб почвам оставил около 5,5 млн рублей, а деревьям – больше 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Расследование продолжается. По статьям за самоуправство и незаконную рубку зеленых насаждений виновникам грозят реальные сроки – до 7 лет лишения свободы с крупным штрафом.