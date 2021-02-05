Петербуржец отделался условным сроком за то, что ударил и укусил полицейского

В Петербурге злоумышленник укусил и ударил полицейского, но отделался условным сроком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец напал на полицейских и отделался условным сроком. Он не только распылил перцовый газ в сторону сотрудников МВД, но еще и укусил и ударил по лицу одного из них.

Все началось с того, что буйный мужчина избил знакомого своей жены из-за сильной ревности. Он поколотил неприятеля арматурой. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и заявил в полицию. Нападавшего нашли только спустя четыре месяца. Однако тот попытался сбежать от полицейских, пришедших к нему, а после даже напал на них.

- Пострадавшим сотрудникам полиции УМВД России по Красносельскому району причинили физическую боль и телесные повреждения. В суде мужчина вину признал и раскаялся. На работе он характеризуется положительно, на учетах в ПНД и НД не состоит. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно вместе с двухлетним испытательным сроком, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.