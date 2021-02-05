Интенсивность распространения коронавируса в Петербурге продолжает снижаться

В Смольном говорят о снижении интенсивности распространения коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга продолжают говорить о снижении интенсивности распространения коронавируса в городе. Это подтверждает и сухая статистика. Например, за неделю число госпитализаций больных инфекцией и внебольничной пневмонией уменьшилось почти на 30%, а количество активных больных снизилось примерно на 12%.

- Для поддержания положительной тенденции горожанам важно соблюдать противоэпидемические меры, в том числе носить средства индивидуальной защиты, а также не посещать мероприятия с массовым скоплением людей. Еще один вариант – активно участвовать в прививочной кампании, - сообщается в свежем отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

Добавим, что число выздоровевших от COVID-19 за неделю, наоборот, сократилось – почти на 17 процентов. Для наглядности, 29 января врачи выписали 3628 человек, а 5 февраля – 3012 пациентов.