Почти 95 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

В Санкт-Петербурге привили от коронавируса почти 95 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 5 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурге от коронавируса привились уже почти 95 тысяч человек – точнее, 94 463. При этом только 19 609 человек закончили цикл вакцинации полностью, в два этапа, как и требуется производителем «Спутника V» и Минздравом РФ. Кроме этого в город поступила пока что самая крупная партия прививки – сразу 75,6 тысячи доз.

- Нарастающий итог поступившей в Северную столицу вакцины – 218 642 комплекта. Прививка ежедневно распределяется по пунктам вакцинации (их уже 108 – Прим. ред.). Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 48 579 доз, - сообщается в последнем отчете городского Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

К слову, за сутки в Санкт-Петербурге вновь сделали рекордное количество прививок от коронавируса – 7984.