В развитие распределительных сетей Санкт-Петербурга инвестируют 38 млрд рублей

В 2021 году в Петербурге вложат 38 млрд рублей на развитие распределительных сетей. Фото: t.me/rosseti_official

«Россети» собираются инвестировать 38 миллиардов рублей в развитие распределительных сетей в 2021 году в Санкт-Петербурге. Глава компании Андрей Рюмин сообщил об этом губернатору Северной столицы Александру Беглову в ходе личной встречи в Смольном. Стороны договорились, что ключевым проектом станет развитие сетей в Петроградском районе.

- Будут завершены строительство и реконструкция 11 подстанций 35 кВ и 110 кВ. Кроме того, в их работе используют цифровые решения. Продолжится и внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии – в городе установят 44 000 «умных» счетчиков. По мнению Александра Беглова, новые инвестиции помогут развивать энергокомплекс, - сообщили в пресс-службе компании.

Добавим, что за пять лет в Северной столице, по поручению Владимира Путина, завершили консолидацию сетевых активов города, которые находятся на базе «Россетей». К компании присоединили АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», АО «ПЭС».