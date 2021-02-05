Известный юрист пропал в Санкт-Петербурге, взявшись за банкротство крупной компании

Известный юрист пропал в Петербурге, став частью спецоперации по предотвращению покушения на него. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге пропал известный юрист Станислав Чесноков, который взялся за банкротство крупной компании-подрядчика. Встревоженная жена не видела его дома целых три дня и обратилась с заявлением в полицию. Она заверила, что никаких конфликтов в семье не было, и муж никогда не исчезал.

Позже в Следкоме сообщили, что мужчину планировали убить, поэтому его взяли «под правоохранительное крыло», в тайную спецоперацию. Организатор, уроженец Воронежской области, затаил обиду на юриста и захотел с ним расправиться. 28 января на Никольской площади он встретился с наемным убийцей. Однако злоумышленник не знал, что это полицейский под прикрытием.

- «Наемник» должен был устранить человека за плату. На следующий день подозреваемый передал «исполнителю» пистолет с прибором для бесшумной стрельбы, боеприпасы и 5 тысяч долларов США в качестве залога. Организатора задержали. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения, - пишут «Невские новости».