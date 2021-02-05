Региональный пассажиропоток аэропорта Пулково вырос на 10%

Пассажиропоток аэропорта Пулково на региональных направлениях увеличился на 10% по сравнению с январем 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В январе 2021 года пассажиропоток Пулково по направлениям в регионы России вырос на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го. Из аэропорта Северной столицы в другие города внутри страны вылетели 638 тысяч человек. И это при том, что январь 2020 года был еще до пандемии коронавируса.

- Наибольший прирост пассажиропотока показали следующие города: Сочи +44%, Калининград +30%, Новосибирск +20%, Екатеринбург +11%, Мурманск +3%. Всего в январе 2021 года аэропорт Пулково обслужил более 900 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

К слову, несмотря на коронавирус, Пулково сумел привести в норму региональный пассажиропоток еще в июле 2020 года. При этом работа по восстановлению и открытию новых рейсов продолжается. А с 12 февраля из Санкт-Петербурга пойдут прямые рейсы до Минска.