Сергей Семак понянчился с внучкой и умилил пользователей Сети

Сергей Семак умилил своих подписчиков в Instagram, понянчившись с внучкой. Фото: instagram.com/mayasemak

Пользователей Сети и личных поклонников Сергей Семака умилило видео, где он нянчится со своей внучкой. Молодой дедушка нашел свободное время на вторых тренировочных сборах «Зенита» в Дубае, чтобы отдохнуть с семьей. Супруга Анна и дети тоже находятся вместе с Семаком. Временами они прогуливаются на яхте под лучами теплого солнца и легкого бриза.

Вместе с папой отдыхает и Майя Семак, старшая дочь Сергея, вместе со своей дочкой. Малышке недавно исполнилось полгода. Именно Майя сняла на видео игры малютки с дедушкой и опубликовала это в Instagram. Некоторые подписчики тут же увидели в Семаке не только строгого тренера, но и наидобрейшего и любящего родителя. Отдельно пользователи Instagram восхитились красотой Майи и ее отца.

- Как приятно на вас смотреть! Хоть кто-то еще не пустился по все тяжкие с «улучшайзингом»... Какая приятная естественная красота, - отметил один из подписчиков Майи.