Дворовые катки могут отдать на содержание простым петербуржцам

Дворовые катки в Санкт-Петербурге предложили вывести "из тени". Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил отдать дворовые катки простым горожанам, чтобы вывести их из тени и привести в надлежащее состояние. По словам парламентария, следует сделать инвентаризацию всех ледовых площадок, а затем закрепить за каждой из них ответственной лицо или организацию.

- В городском комитете по физкультуре и спорту могли бы создать дорожную карту использования катков. Сейчас многие ледовые площадки оказались в полузаброшенном состоянии, лучшими хозяевами для них должны стать сами жители. Но им нужно помочь и создать условия для инициативы. Тем более что цены на коммерческих аренах не самые доступные – от 500 рублей, - цитируют депутата в его пресс-службе.

Помимо этого парламентарий выступает за разработку информационного реестра катков, где можно было бы посмотреть на их расположение, время работы, данные об ответственных лицах и даже календарь проведения спортивных мероприятий.