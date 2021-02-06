Родственников потерявшейся 91-летней пенсионерки разыскивают в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли потерявшую память 91-летнюю пенсионерку. Фото: lizaalert.org

Отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге разыскивает родственников 91-летней пенсионерки. Бабушку нашли заплутавшей в городе. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает, она лежит в медучреждении. Но проблема в том, что пенсионерка никак не может вспомнить, где находится ее дом и как найти хоть каких-то близких людей.

- Помогите найти родственников. Найдена пенсионерка Верина Зария Васильевна, 91 год, но возраст и ФИО указаны предположительно. С 11 января 2021 года она находится в медучреждении в Санкт-Петербурге. Приметы следующие: рост 166 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые, - сообщают в официальной группе «Лиза Алерт» Питер» во «Вконтакте».

Просьба сообщить поисковикам хоть какую-то информацию, если вы узнали пенсионерку. Фото: lizaalert.org

В другом сообществе, «Мамочки Ломоносова», утверждают, что бабушка проживает на улице Александровской в Ломоносовском районе и периодически теряется. Родни у нее якобы нет. Тем не менее, поисковики не удалили ориентировку.