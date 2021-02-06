Полиция задержала безработного петербуржца, проводившего досуг за развращением 13-летней дочери

Безработный отец развратил свою 13 летнюю дочь в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга безработный отец домогался своей 13-летней дочери. Девочка скрывала страшную тайну почти три года, а потом все же решилась признаться во всем матери. Шокированная женщина, долго не думая, заявила на мужа в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по горячим следам.

- Его изобличили в преступлении. На место направились следователи-криминалисты. Известно, что папаше 45 лет, он не работает и не зарегистрирован ни в Санкт-Петербурге, ни в Ленинградской области. По словам матери и девочки, отец совершал действия сексуального характера в отношении дочери с 1 сентября по 1 декабря 2018 года, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что уголовное дело возбудили по двум статьям – за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за развратные действия. По совокупности отцу грозит до 28 лет лишения свободы.