В Петербурге младенец отравился неизвестным веществом после пары часов наедине с отцом-наркоманом

В Санкт-Петербурге госпитализировали младенца в тяжелом состоянии после отравления неизвестным веществом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге госпитализировали младенца, отравившегося неизвестным веществом. Малышке чуть больше одного месяца, родители даже не дали ей имя и не сделали свидетельство о рождении. Накануне 27-летняя мать на пару часов оставила ребенка дома с отцом. Когда женщина вернулась, то обнаружила, что малышка лежит без сознания в кроватке, а изо рта у нее идет пена. Мать тут же вызвала «скорую».

- Сейчас девочка лежит в больнице под присмотром медиков, состояние у нее тяжелое. Врачи диагностировали острое пероральное отравление неизвестным веществом. Нюанс в том, что девочка осталась наедине с отцом, которого ранее судили за производство, сбыт и хранение наркотиков, а потом его еще лишили прав за вождение в состоянии опьянения. Ему дали 1 год условно за «лихачество» и двухлетний испытательный срок, - поделился с «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Семья на учете в ОДН не состояла. Полиция проводит проверку. О происшествии сообщили следователю из Красногвардейского района.