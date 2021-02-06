На Морской набережной произошел прорыв трубы, водой залило восемь машин

Свой "фонтан" появился на Морской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Новый фонтан появился под утро субботы в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Около 7:00 жители домов на Морской набережной смогли увидеть из окон не только красивый пейзаж с ЗСД и стадионом, но и струю воды, бьющую в небо.

- Прорыв на Морской набережной, 41. Пожарные и ДПС прибыли, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях горожане уже поиронизировали на счет фонтана, которого не хватало к шикарному виду и минеральной воды «Василеостровская».

А вскоре на ситуацию отреагировали и коммунальщики.

- В 05:00 6 февраля 2021 года поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу Морская набережная, 41. Специалисты оперативно прибыли на место и проступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Окончание ремонта запланировано на 13:00 6 февраля, - сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По предварительным данным, водой залиты восемь автомобилей, но без видимых серьезных повреждений.