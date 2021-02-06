Жители Красносельского района опять сидели без света

Жители Сосновой Поляны опять сидели без света. Фото: vk.com/spb_today / Анна Печерских

Второй раз за последние трое суток жители Красносельского района могли насладиться романтикой при свечах. Причиной стало отключение электричества. Но если 3 февраля свет «вырубало» утром, то 6 числа это произошло ночью.

- Пропало электричество в домах на углу перекрестка Добровольцев-Ополчения. Но фонари горят, - написали сразу после полуночи в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

При этом выключило не весь район, а отдельный квартал в районе улицы Добровольцев. То есть фактически ту же часть Сосновой поляны, которую отключали в среду. Местные жители, мягко говоря, недовольны: «С отключением электричества весь Красносельский район задолбали»; «20 лет там жил (на Здоровцева) и всегда так и было. Ничего не меняется. Хорошо, переехал. Теперь сочувствую на расстоянии».

Впрочем, ближе к часу ночи в дома начали постепенно подавать электричество, а в 1:10 «Ленэнерго» отчиталось о полном завершении работ на кабельной линии.

Напомним, что в 2021 году «Россети» вложат 38 миллиардов рублей в развитие электросетей в 2021 году в Санкт-Петербурге. Правда, в основном деньги пойдут на Петроградский район.