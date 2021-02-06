Больше 25 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за последние сутки

Более 25 тысяч петербуржцев протестировали на "ковид" в пятницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 25 тысяч человек проверили за минувшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге. Это средний показатель по последним дням. Вместе с этим снижается и число выявленных случаев заболевания, впрочем специалисты считают, что вторая волна «ковида» все же пошла на спад.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 203 человека. Обработано 3887 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Не прекращают работу и волонтеры. За вчерашний день они выполнили 4942 заявки на оказание помощи от одиноких и пожилых горожан. Тем петербуржцам, которым такая помощь нужна, необходимо позвонить по бесплатному номер горячей линии 8-800-200-34-11.

Также пожилым, одиноким горожанам и малообеспеченным многодетным семьям доставляются продуктовые наборы. С начала октября 2020 года из получили уже 163 775 человек.