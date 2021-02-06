Массовая задержка электричек произошла на Приозерском направлении

На Приозерском направлении из-за обрыва проводов произошел сбой в движении. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу несколько электричек были отменены или пришли в пункт назначения с опозданием вечером 5 февраля. Сбой в движении произошел на Приозерском пригородном направлении Октябрьской железной дороги. А причиной стал обрыв проводов.

- Около 19:00 была обнаружена неисправность контактной сети на перегоне Мюллюпельто – Приозерск. В связи с этим были задержаны пригородные поезда Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) - на 2 часа 40 минут, Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное — свыше 4 часов, Санкт-Петербург(Финляндский вокзал) — Кузнечное — до 4 часов, Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное — до одного часа, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Кроме этого, электричка Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное проследовала только до станции Громово, а пригородный поезд сообщением Кузнечное — Санкт-Петербург-(Финляндский вокзал) был и вовсе отменен.

На данный момент все неисправности в движении поездов устранены, однако точную информацию лучше уточнять в справочной службе РЖД: 8-800-775-00-00. Звонок по России бесплатный.