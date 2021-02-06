1248 человек заболели и 45 умерли от коронавируса в Петербурге за сутки

В Петербурге выздоравливающих вдвое больше заболевших. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые данные привел на утро 6 февраля общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Так, на утро субботы в стране зафиксировано еще 16 627 новых случаев заражения. За сутки также выздоровел 22 831 пациент, а скончались 497 человек.

- В Санкт-Петербурге за прошедший день отмечено 1248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе заразились 343 640 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Из общего числа 245 947 пациентов выздоровели (+2472 за сутки), а жертвами болезни стали еще 45 горожан. Общее число умерших от коронавируса в Петербурге превысило отметку в 10 тысяч человек (10 042).

Тем не менее, количество новых случаев заболевания продолжает снижаться. Падает и число тех, кто находится в активном состоянии болезни. Сейчас их - 87 351 человек.