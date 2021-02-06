Массовое ДТП произошло на КАД в Петербурге

Пять автомобилей столкнулись на КАД утром 6 февраля. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП произошло на одном из участков КАД Петербурга. Около 11 часов утра на кольцевой дороге столкнулись пять автомобилей, в том числе «Нива», «Рено Дастер» и «Ниссан» из каршеринга.

- Массовое ДТП на КАД без каршеринга, и женщины за рулем не обошлось, - пишут очевидцы в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ради справедливости надо отметить, что каршеринг, за рулем которого и находилась авто-леди, оказался первым в цепочке разбитых автомобилей, так что обвинять женщину в аварии, как это сделали пользователи соцсетей, преждевременно.

К сожалению, точное место ДТП очевидцы не указывают. А морозная погода привела к тому, что на кольцевой одномоментно произошло сразу несколько аварий. От ГИБДД официальной информации не поступало.

Водителям стоит ориентироваться по показаниям онлайн-карт и не превышать скорость. Аварий в субботу очень много - гололед.