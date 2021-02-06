Сразу семь ДТП произошли на Мурманском шоссе между КАДом и Мяглово

Семь ДТП произошли на Мурманском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Сразу несколько ДТП произошли утром 6 февраля на небольшом участке Мурманского шоссе от развязки с Колтушским шоссе в Мяглово до КАДа. Одномоментно здесь были отмечены здесь аварий, из-за чего движение в обе стороны встало в пробках.

- На Мурманском шоссе в сторону города много аварий. Лед... Встречка тоже собирает пробки, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Итогом аварий стали заторы длиной в пять километров в сторону Петербурга и три - на выезд из города. Стоят участки в районе Мяглово.

Отметим, что несколько ДТП, включая массовое, произошли на самом КАДе. Причиной многих стала морозная погода из-за чего покрышки хуже держат дорогу.

Водителей просят не превышать скоростной режим и увеличить дистанцию до соседей по потоку. Стоять на морозе и ждать приезда ДПС - приятного мало.