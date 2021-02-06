Станцию «Гостиный двор» и пересадку открыли для пассажиров

Метро "Гостиный двор" открыли для пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский Комитет по транспорту уточнил ситуацию с перекрытием станций метро в центральной части города. Ранее сообщалось о том. что по требованию Главка полиции с 13:00 6 февраля были закрыты на вход и выход «Гостиный двор» и оба вестибюля «Невского проспекта». Не работала также и пересадка с линии на линию. Однако позднее появилась информация, что «Гостиный двор» все же работает.

- Напоминаем, по требованию ГУ МВД в 13:00 закрыты вестибюли станции метро «Невский проспект». Вестибюль станции «Гостиный двор» работает. Пересадка между станциями открыта, - сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Это подтверждает и корреспондент «Комсомольской правды», находящийся в центре города. При этом выйти на сам Невский проспект невозможно.

Отметим, что с 12:30 также по Невскому от площади Восстания до Дворцовой и на прилегающих улицах прекращено движение транспорта, в том числе общественного.