Больше 10 тысяч человек умерло от коронавируса в Санкт-Петербурге

Количество смертей от "ковида" в Петербурге достигло 10 042 случаев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге перешагнула психологический рубеж в 10 тысяч случаев. Это произошло 5 февраля, а утром 6 числа новые данные по летальным исходам привел федеральный Оперативный штаб.

- За минувшие сутки в России зафиксировано еще 497 смертей по причине коронавирусной инфекции. В том числе 60 пациентов скончались в Москве и 45 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии по стране от «ковида» умерли 76 229 человек. Москва из городов занимает первое печальное место - 13 832 случая, а Петербург второе - 10 042. И это при том, что в столице население практически втрое больше.

Коэффициент смертности из расчета на 100 тысяч населения в Москве составляет 110,6, а в Северной столице - 187,6.

При этом по количеству заражений с начала пандемии Московский регион, как и положено, опережает город на Неве втрое - 941 696 против 343 640.