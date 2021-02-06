«Африка» появилась в историческом центре Санкт-Петербурга

Африканский маршрут открылся в Ботаническом саду. Фото: vk.com/botsad_spb

Побывать почти что в Африке смогут жители Петербурга, которые с 6 по 28 февраля придут в Ботанический сад имени Петра Великого. Здесь, в исторической части Северной столицы, на Аптекарском острове, открылся Тропический маршрут.

- Петербуржцы и гости города смогут пройти путь «Последнего героя». Он перенесет их в Африку, чтобы познакомить с флорой «черного» континента. Маршрут интерактивного просветительского проекта дополнен современными техническими средствами компьютерной графики для усиления эмоционального восприятия, - сообщают организаторы.

А поскольку в Ботаническом саду представлена одна из крупнейших в мире коллекций африканской флоры, то гости смогут увидеть растения и животных Африки, узнать малоизвестные факты из жизни континента, например о банане. Встречать горожан будут звери, созданные с помощью технологии дополненной реальности - надо лишь навести камеру смартфона на QR-код. Прогулку будут сопровождать звуки африканской природы.