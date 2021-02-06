Станция метро «Невский проспект» открыта для пассажиров

Метро "Невский проспект" открыта на вход и выход. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станция метро «Невский проспект» полностью открыта для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

- В 14:53 станция «Невский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров, - говорится в сообщении со ссылкой на Петербургский метрополитен.

Напомним, что в 13:00 оба вестибюля «Невского проспекта» и станцию «Гостиный двор» закрывали на вход и выход, а вместе с ними и пересадку с линии на линию. Позднее «Гостиный двор» и пересадка открылись.

Что касается наземного транспорта, то движение по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой и прилегающим улицам перекрыто с 12:30 6 февраля. В справочной Комитета по транспорту уточнили, что в письме от ГУ МВД срок указан до 18:00. Однако он может быть продлен.

Людей на Невский проспект также не допускают. Сведений об отмене этих ограничений пока нет.