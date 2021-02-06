МЧС предупреждает о морозах до -28 градусов в Ленинградской области

В Ленобласти ждут морозов до -28 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы ожидаются в Ленинградской области в ближайшие дни. И если в светлое врем суток будет просто холодно, то в ночные часы температура может опуститься до отметки в -28 градусов. Об ухудшении метеоусловий предупреждают спасатели.

- Согласно ежедневному прогнозу гидрометцентра, ночью 7 февраля местами ожидается температура до -21 градуса.. 8 февраля температура воздуха ночью на западе -11...-16 градусов, местами до -21. На востоке области будет -18...-23, местами до -28 градусов. 9 февраля температура воздуха ночью составит -19...-24, местами до -28 градусов, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

На дорогах во все указанные дни будет гололедица, поэтому водителей предупреждают о возросшей опасности ДТП. Чтобы не попасть в беду, надо не превышать скоростной режим и держать дистанцию. Также не лишним будет проверить техническое состояние машины перед поездкой, в такие морозы механизмы работают на пределе.

Вероятны и коммунальные аварии, в том числе пожары из-за перегрузки электросетей.