Движение транспорта по Невскому проспекту восстановлено

Заграждения из снегоуборочных машин начали убирать из центра Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Движение в центре Петербурга и на Невском проспекте в частности начало восстанавливаться. О возвращении общественного транспорта к обычному режиму работы сообщили в Смольном.

- Наземный общественный транспорт: С 16.00 движение общественного транспорта на Невском проспекте и прилегающим улицам восстанавливается, - информирует пресс-служба Комитета по транспорту.

Напомним, что проезд по центральной части города был закрыт с 12:30 субботы, 6 февраля. Транспорт и пешеходы не допускались на участок Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой площади.

С 13:00 были закрыты станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор». Позднее их открыли для пассажиров по очереди, а теперь снимаются и последние ограничения.

Отметим, что по требованию полиции центр города должен был быть перекрыт вплоть до 18:00, однако никаких несогласованных акций протеста не случилось и оцепление решили снять досрочно.