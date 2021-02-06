Эрмитаж пообещал пускать посетителей, опоздавших на сеансы из-за перекрытия центра города

Эрмитаж пообещал пускать опоздавших на сеансы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Руководство Государственного Эрмитажа пообещало не применять санкций к посетителям, заранее купившим билет и опоздавшим на свой сеанс 6 февраля. Причиной задержек в пути могло стать перекрытие центра Петербурга.

- В связи с возможными ограничениями передвижения в центре Санкт-Петербурга, Государственный Эрмитаж сообщает, что посетители, опоздавшие на сеансы, будут допускаться в музей беспрепятственно, - сообщает пресс-служба музея.

Известно, что также поступили и другие культурные учреждения города. В том числе музей Анны Ахматовой, Театр Музкомедии, Михайловский театр.

Впрочем, после 16:00 это должно стать неактуальным, так как перекрытие центральной части города начали снимать, а движение общественного транспорта - восстанавливать. Закрытые с часа дня станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» распахнули двери для пассажиров еще раньше.

Исходя из официальной информации, в данный момент никаких транспортных ограничений в Петербурге нет.