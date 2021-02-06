Два автобуса столкнулись у поселка Гарболово в Ленобласти

Два автобуса столкнулись у Гарболово. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Пять человек получили травмы в ДТП с двумя автобусами во Всеволожском районе Ленинградской области. Авария произошла на участке трассы «Магистральная» она же «бетонка», формально входящей в состав «Скандинавии», у поселка Гарболово.

- В 14.10 произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов. № 619 «Девяткино-Гарболово» и N 675 «Гарболово-Мега-Парнас». Пострадало пять человек, в том числе оба водителя и три пассажира, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

В результате столкновения один из ПАЗиков съехал в кювет. На месте аварии прибыли машины скорой помощи, МЧС и обслуживающей дорогу подрядной организации.

По словам дорожников, асфальт был обработан антигололедным составом, претензий к службам нет. Движение по трассе не перекрывалось. В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается полиция.