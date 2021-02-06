Такси сбило курьера-велосипедиста на Ленинском проспекте

Такси влетело в припаркованные машины на Ленинском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Курьер-велосипедист из доставки магазина продуктов стал участником массового ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге. Молодой человек пытался пересечь «карман» по пешеходному переходу, но не спешившись. А ехавший по проезду таксист не ожидал вылетевшего на дорогу велосипедиста.

- Таксист увернулся от велосипедиста в припаркованные автомобили, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, позднее стало известно, что увернуться не получилось. Машина такси сначала снесла курьера, а потом отлетела направо, как раз в припаркованные автомобили. И если велосипедист отделался испугом, ушибами и побитым двухколесным конем, то три машины придется ремонтировать, одну из них - серьезно.

Выплачивать ущерб скорее всего придется виновнику ДТП - страховка может не помочь. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются инспекторы дорожной полиции.