Петербургские полицейские помогли арестованному пройти полный курс вакцинации

Полицейские Приморского района привезли арестованного на повторный укол. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга помогли арестованному пройти полный курс вакцинации. Мужчина, который получил 10 суток за участие в несогласованной акции протеста, должен был сделать повторный укол, но не мог покинуть камеру изолятора. Чтобы не срывать процесс борьбы с коронавирусом, отбытие наказание было решено прервать медицинскими процедурами.

- К сотрудникам изолятора временного содержания УМВД Приморского района обратился 43-летний мужчина, отбывающий наказание в виде 10 суток административного ареста за участие в несогласованной акции 31 января 2021 года. Он сообщил полицейским, что ранее сделал первую прививку от короновирусной инфекции и ему необходимо ввести второй компонент вакцины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники районного отделения полиции запросили разрешения у руководства Главка и 6 февраля на служебной машине отвезли пациента в поликлиник на улице Шаумяна. После прививки арестанта вернули в камеру.

Пока это единственный подобный случай в городе.