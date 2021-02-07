Детская больница имени Филатова вновь начнет принимать неинфекционных пациентов

В больнице для приема пациентов готовы почти 200 коек Фото: Олег ЗОЛОТО

Детская клиническая больница №5 имени Филатова готовится принимать пациентов без инфекционных заболеваний. Как сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19, прием больных по хирургическому профилю медучреждение возобновит с 15 февраля.

- Для приема пациентов готово 198 коек, - отмечается в справке. – Общее количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5637. Это составляет 44,9 % от всего коечного фонда.

Сегодня в Петербурге наблюдается большое количество активных больных. Кроме того, в Северной столице продолжают выявлять новых заболевших. В связи с этим, как поясняют в смольном, противоэпидемические мероприятия в городе не прекращаются. Кроме того, в Петербурге намерены увеличивать темпы вакцинации населения. Напомним, по состоянию на субботу, 6 февраля, коронавирусом в Петербурге заразились в общей сложности 343 640 человек.