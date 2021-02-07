Дом в Московском районе Петербурга отремонтировали по технологии «теплый чердак»

Теперь жителям будет теплее и безопаснее Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждый год в Северной столице капитально ремонтируют сотни домов. Своего часа дождалась и многоэтажка на Московском проспекте, 151А. Ее привели в порядок в 2020 году. В доме отремонтировали крышу и чердачные помещения с применением современной технологии «теплый чердак». Как отметил губернатор Александр Беглов в ходе проверки здания, теперь жителям будет и теплее, и безопаснее.

- Жители уже почувствовали эффект — благодаря изоляции кровель стало теплее на верхних этажах, практически нет сосулек на карнизах. В то же время снижаются затраты на отопление зданий, - подчеркнул градоначальник.

Также в «сталинке» 1954 года постройки выполнили теплоизоляцию вентиляции и труб отопления. Кроме того, в ходе текущего ремонта за последние несколько лет в доме отремонтировали инженерные системы, лестничные клетки, заменили окна, входные двери в парадных.