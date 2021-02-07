Небольшим снегом накроет Петербург в воскресенье, 7 февраля

Столбики термометров опустятся до 8-10 градусов мороза Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице продолжается морозная зима. Однако солнце все же периодически выглядывает и радует жителей. Так, в воскресенье, 7 февраля, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Метеорологические условия в Северной столице продолжит определять тыловая часть циклона. Уйдя далеко на восток, он сохранит облачную с прояснениями погоду, местами пройдёт небольшой снег, - отмечает он.

Также в воскресенье ожидается температура воздуха 8-10 градусов мороза. По области этот показатель варьируется от -7 до -12 градусов. В целом это на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.