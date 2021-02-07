43-летняя женщина «заминировала» отделение полиции в Приморском районе

Сообщение о бомбе оказалось ложным Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, что в отделе полиции по улице Беговой якобы находится предмет, предоставляющий опасность, стражам порядка сообщили в пятницу, 5 февраля. В отделение позвонила женщина и сказала, что здание заминировано. Правоохранители мгновенно отреагировали на вызов и провели осмотр помещения. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью полицейских, обнаружено не было.

- В тот же день в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» у дома 25 по ул. Оптиков по подозрению в совершении указанного звонка задержана 43-летняя гражданка, - пояснили в региональном главке.

На женщину уже заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.