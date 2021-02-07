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Коронавирус Covid-19

Почти 23 тысячи петербуржцев сдали тест на коронавирус за минувшие сутки

По данным на субботу, опасную инфекцию подхватили 1248 человек
Елена ДЕГТЯРЕВА
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Медики продолжают проверять петербуржцев на наличие коронавируса

Медики продолжают проверять петербуржцев на наличие коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Северной столицы продолжают тестировать на наличие коронавируса. Таким образом, за прошедшие сутки в городе на Неве медики проверили 22 838 человек. Эти данные передает оперативный штаб по борьбе с распространением ковида.

Кроме того, как сообщают в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, в городе продолжает работать Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки по номеру 122 позвонили 2560 человек. Также петербуржцам помогают и волонтеры. За сутки добровольцы обработали 4976 заявок.

- С начала октября 164112 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы, - подчеркнули в оперштабе по борьбе с ковидом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.